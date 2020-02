Photo : YONHAP News

Après une matinée chargée en nuages et quelques chutes de neige dans un quart sud-ouest, le beau temps s’est installé en Corée du Sud. Un ciel bleu et ensoleillé dominera le tiers nord et la pointe sud-est, alors qu’une couverture nuageuse laissera passer quelques éclaircies dans le centre du pays et sur la côte ouest.Les températures se sont rafraîchies. Alors que le mercure était négatif ce matin, il ne dépassera pas les 3°C à Séoul, les 6°C à Daejeon, les 7°C à Daegu, les 9°C sur l’île de Jeju et les 10°C à Busan.