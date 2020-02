Bourse : la Corée du Sud toujours au ralenti, la Chine ouvre sur une chute de 9 %

Photo : YONHAP News

Après les 11 jours de congé du Nouvel an lunaire, la Bourse chinoise a rouvert ce matin sur un plongeon de 9 %. Le SSE Composite Index, l’indice de référence de la Bourse de Shanghaï, a lancé sa première séance de la semaine avec une chute de 8,73 %. Idem pour celui de Shenzhen, avec -9,1 %.L’indice Hang Seng de Hong Kong a reculé la semaine dernière de 5,8 % tout comme la Bourse de Séoul dont l’indice de référence a perdu 5,7 %. Sur le marché américain, le Dow Jones a perdu 2,09 % vendredi dernier, sa plus forte baisse depuis le mois d’août 2019.En clôture de séance de ce lundi, le Kospi s’est presque stabilisé. Il a enregistré une très légère baisse de 0,01 %, soit 0,13 point, pour atteindre 2 118,88 points. De son côté, le Kosdaq, l’indice des valeurs technologiques, a repris de la vigueur, gagnant 4,37 points (0,68 %). Il termine à 646,85 points.En ce qui concerne le marché des devises, le won sud-coréen perd de la valeur face aux monnaies européenne et américaine. L’euro s’échange contre 1 324,42 wons et le dollar s’achète 1 195 wons.