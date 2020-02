Coronavirus : la surveillance levée pour les personnes en contact avec le 1er cas confirmé

Photo : KBS News

Cela fait deux semaines qu’un premier cas de contamination au nouveau coronavirus a été confirmé sur le sol sud-coréen. Il s’agit d’une Chinoise d’une trentaine d’années. Elle est arrivée depuis Wuhan, la ville chinoise d’où est parti le virus, à l’aéroport d’Incheon le 19 janvier et a été déclarée positive le lendemain. Elle est toujours traitée à l’isolement au Centre médical d’Incheon.45 personnes en contact avec la malade ont alors été placées sous la surveillance constante des autorités sanitaires. Mais elles ne le sont plus depuis hier, minuit. A partir de ce vendredi, ce sera vraisemblablement le cas aussi pour 75 autres personnes en contact avec le deuxième patient. Il s’agit d’un sud-Coréen qui est rentré le 22 janvier après avoir travaillé dans la capitale du Hubei. Sa contamination a été avérée deux jours plus tard et il a été mis à l’isolement au Centre médical national à Séoul.La surveillance dite « active » de ceux qui sont entrés en contact avec chaque malade infectée se poursuit pendant 14 jours, qui correspondent à la période d’incubation du virus. Elle est levée le 15e jour, s’ils ne présentent aucun symptôme.