Prix à la consommation : l'inflation s'intensifie en janvier avec une hausse de 1,5 %

Photo : YONHAP News

Les prix à la consommation ont progressé de 1,5 % en janvier par rapport au premier mois de 2019. Il s’agit de la croissance la plus importante depuis novembre 2018, alors que l’indice des prix à la consommation (IPC) avait augmenté de 2 %. C’est également la première fois que ce chiffre repasse le seuil de 1 % en 13 mois. Ces données ont été publiées aujourd’hui par l’Institut national des statistiques (Kostat).Après avoir connu deux stagnations en août et octobre 2019, et un léger recul entre les deux, en septembre, à -0,4 %, l’indice des prix à la consommation est ensuite reparti à la hausse avec +0,2 % en novembre puis +0,7 % le mois suivant. Une tendance haussière qui s’est donc poursuivie en janvier 2020.Selon Ahn Hyung-joon, examinateur des tendances économiques au Kostat, cette progression s’explique par l’augmentation des prix des produits agricoles face aux mauvaises récoltes, et à une hausse internationale des cours pétroliers.