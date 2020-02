Coronavirus : l’OMS se mobilise pour lutter contre la désinformation

Photo : KBS News

Un peu à la même vitesse que le nouveau coronavirus, les fausses informations et les rumeurs se propagent rapidement, au point que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) parle d’« infodémie » dans son bulletin quotidien de dimanche.Afin de dénouer le vrai du faux, l’institution a lancé une vaste campagne. Il s’agit de répondre aux publications et remarques diffusées et partagées sur les réseaux sociaux.Ainsi, à la question de savoir si la consommation d'ail peut aider à lutter contre l’épidémie, elle répond que rien ne peut prouver une telle affirmation. La fumée des feux d'artifice n'aide pas non plus à lutter contre l'agent pathogène et les animaux de compagnie ne transmettent pas la maladie, souligne-t-elle.Après plusieurs tergiversations, l’OMS a annoncé le 30 janvier que l’épidémie était une « urgence de santé publique de portée internationale », sans recommander pour autant de restreindre les voyages et les échanges commerciaux avec la Chine. Elle fustige par conséquent les mesures que plusieurs pays ont imposées dans ce sens.