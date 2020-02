Billboard : BTS au top de la liste « Social 50 » pour la 164e fois

Photo : YONHAP News

BTS est devenu le groupe d’artistes ayant pris le plus longtemps la tête du classement « Social 50 » du magazine américain Billboard. Le boys band sud-coréen l’a intégré pour la première fois en octobre 2016.Selon la nouvelle liste publiée le 3 février par l’hebdomadaire, la première place est attribuée aux Bangtan Boys et ce pour la 164e fois. Le septuor dirigé par RM bat ainsi le record établi par le chanteur canadien Justin Bieber, numéro 1 à 163 reprises.La liste « Social 50 » du Billboard est établie par la société d'analyse musicale Next Big Sound, qui mesure l’influence des artistes les plus populaires sur les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, Instagram et YouTube.D’après elle, BTS a vu, lors de la dernière période de recensement, son nombre de « j’aime » sur Facebook progresser de 69 % et celui de mentions sur Twitter de 29 %. Des augmentations qui s’expliquent par la sortie d’un nouveau single, « Black Swan », et sa participation à la 62e édition des Grammy Awards qui s’est tenue le 26 janvier dernier.