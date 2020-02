Photo : YONHAP News

Le président de la République a fêté, hier, ses 1 000 premiers jours à la tête de la Corée du Sud. A cette occasion, Moon Jae-in a publié un message sur son compte Twitter dans lequel il adresse un remerciement tout particulier aux sud-Coréens. Il y explique également que son équipe de la Cheongwadae l’a félicité et lui a souhaité du bonheur.Dans son tweet, le chef de l’Etat affirme que ces 1 000 jours au pouvoir ont été marqués par un travail permanent et que le nouveau coronavirus chinois était en ce moment son plus grand défi.Élu le 9 mai 2017, lors d’une présidentielle organisée sept mois plus tôt que prévu après la destitution de sa prédécesseur, Park Geun-hye, Moon a pris ses fonctions le lendemain.