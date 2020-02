Emprunts des ménages : l'augmentation à son plus bas niveau en 34 mois

Photo : YONHAP News

La plupart des banques commerciales ont vu leur taux de croissance des prêts aux ménages reculer considérablement au mois de janvier. Un ralentissement qui s’explique surtout par le renforcement des restrictions dans le secteur immobilier, annoncé le 16 décembre dernier.Selon les chiffres publiés aujourd’hui par les cinq principaux acteurs du secteur, à savoir Shinhan Bank, Kookmin Bank, Woori Bank, KEB Hana Bank et Nonghyup Bank, le montant des emprunts des ménages a atteint fin janvier 611 395 milliards de wons, soit 463,9 milliards d’euros. Cela correspond à une hausse de 638,8 milliards de wons, environ 458 millions d’euros, par rapport au mois précédent, la plus faible depuis mars 2017.D’après la Banque de Corée (BOK), la fin et le début d’année constituent une saison basse pour le marché immobilier. A cela s’ajoute la politique gouvernementale destinée à freiner la spéculation immobilière à travers le durcissement des conditions d'emprunt.