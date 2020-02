Coronavirus : chute de 40 % des vols entre la Corée du Sud et la Chine

Photo : YONHAP News

L’épidémie du nouveau coronavirus rattrape aussi les compagnies aériennes. Plusieurs transporteurs sud-coréens interrompent ou réduisent leurs vols vers la Chine, alors que le gouvernement local interdit l’entrée en Corée du Sud aux étrangers s’étant rendus ces 14 derniers jours dans la province du Hubei.Ainsi, le nombre de vols vers et depuis les mégapoles chinoises a déjà baissé de 41 % par rapport au début du mois de janvier. A en croire les données établies par les professionnels de l’industrie, au 3 février, huit compagnies sud-coréennes assuraient seulement 59 liaisons entre les deux pays, contre 100 avant l’apparition du virus.Un recul qui devrait s’accroître au fil des jours, puisque ces compagnies envisagent de suspendre ou réduire encore leurs vols vers non seulement l’empire du Milieu, mais aussi Hong Kong et Macao.