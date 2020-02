Séoul et Kuala Lumpur renouvellent leur accord de swap de devises

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et la Malaisie ont décidé de prolonger de trois ans leur accord de swap de devises. C’est ce qu’a annoncé, hier, la Banque de Corée (BOK).Le traité bilatéral porte toujours sur un montant de 5 000 milliards de wons ou 15 milliards de ringgits, et sera désormais valide jusqu’au 2 février 2023. Il est renouvelable, si les deux parties sont d’accord.Séoul et Kuala Lumpur avaient conclu ce pacte d'échange de devises en octobre 2013 pour la première fois, avant de l’étendre de trois ans en janvier 2017.Un swap de devises permet aux banques centrales des deux pays de s’accorder des crédits à court terme en cas de besoin urgent. En vertu de ce traité, l’un des deux peut recevoir des dollars américains et des devises nationales de l'autre en lui remettant ses propres devises.Le pays du Matin clair a actuellement des accords de ce genre avec six autres pays : le Canada, la Suisse, la Chine, les Emirats Arabes Unis, l’Australie et l’Indonésie.La BOK s’attend à ce que la prolongation du pacte avec son homologue malaisienne relance les échanges commerciaux et la coopération financière entre les deux pays.