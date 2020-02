Coronavirus : le gouvernement relativise l’impact sur l’économie réelle

Photo : Getty Images Bank

A la panique sanitaire s’ajoute celle des marchés financiers. Le nouveau coronavirus contamine les bourses et la volatilité s’intensifie. Mais le gouvernement sud-coréen se veut rassurant.Selon l’exécutif, il n’y aura pas d’impact sur l’économie réelle et les actes susceptibles de perturber le marché feront l’objet de contrôles continus. Si l’inquiétude se répand, des mesures destinées à stabiliser le marché seront aussitôt prises. C’est le premier vice-ministre des Financesqui l’a annoncé lors d’une conférence économique qui se tenait aujourd’hui.En effet, Kim Yong-beom a expliqué que les bourses des principaux pays, en particulier de la Chine, et les taux de leurs obligations d’Etat s’effondraient, que les investisseurs préféraient les actifs sûrs et que le gouvernement scrutait de près l’évolution du marché mondial. Cela dit, il a assuré que la situation actuelle était loin d’une crise de l’économie réelle ou du système financier.Afin d’étayer son estimation, il a assuré que le Kospi, l’indice de référence de la Bourse de Séoul, s’était relativement stabilisé hier et que le montant des réserves de change était à son plus haut niveau. Et d’ajouter que le mois dernier, les prix à la consommation ont grimpé de 1,5 % en glissement annuel et que les exportations, la production et les investissements dans les biens d’équipements poursuivaient eux aussi leur tendance haussière.Kim n’a cependant pas exclu la possibilité que des conséquences négatives sur les activités économiques de la Corée du Sud ainsi que d’autres pays se fassent sentir, si l’épidémie ne s’apaise pas rapidement.