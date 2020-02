Football féminin : la Corée du Sud écrase le Myanmar 7-0

Photo : YONHAP News

Les footballeuses sud-coréennes commencent très bien leur campagne de qualification pour les Jeux olympiques de Tokyo 2020, un billet qu’elles rêvent de décrocher pour la première fois, alors que le football féminin n’est devenu un sport olympique qu’en 1996. Elles ont remporté hier leur premier match du groupe A 7-0 face au Myanmar.Durant les 90 minutes, quatre joueuses ont marqué. C’est celle que l’on surnomme la Messi sud-coréenne, Ji So-yun, meilleure buteuse de l’histoire du pays, qui a lancé la partie sur un pénalty transformé à la 6e minute, avant de doubler la mise à la 52e. Elle a également offert deux passes décisives à ses coéquipières.Entre ses deux buts, sa compatriote Lee So-dam a fait trembler les filets à la 37e minute. Et Park Ye-eun et Yeo Min-ji sont allées chacune de leur doublé, la première aux 53e et 71e minutes, et la deuxième en fin de match, aux 81e et 89e minutes.Il s’agit de la sixième victoire de la Corée du Sud, 20e au classement mondial de la Fifa, face aux Birmanes, 44e.Les joueuses du sélectionneur anglais Colin Bell disputeront ce dimanche leur deuxième match face au Vietnam au stade de la Coupe du monde de Jeju. En cas de victoire, elles affronteront la deuxième meilleure équipe du groupe B, où se confrontent l’Australie, la Chine, la Thaïlande et Taïwan, en vue de se qualifier pour le tour final.