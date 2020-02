Coronavirus : un 16e cas avéré en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Un 16e cas de contamination au nouveau coronavirus chinois a été confirmé aujourd’hui en Corée du Sud. Il s’agit d’une sud-Coréenne de 42 ans, qui habite à Gwangju, dans le sud-ouest du pays.Selon le Centre de contrôle et de prévention des maladies (KCDC), elle est rentrée le 19 janvier d’un voyage en Thaïlande. Six jours plus tard, elle a commencé à ressentir des symptômes tels que des frissons, pour lesquels elle a reçu des traitements jusqu’à dimanche dernier, mais son état ne s’est pas amélioré. Et hier, elle est finalement allée consulter un médecin de l’université nationale de Chonnam, dans sa ville.Résultat : elle a été testée positive, puis placée aussitôt à l’isolement. Les autorités sanitaires procèdent en ce moment à un examen épidémiologique.Pendant ce temps, les 15 autres cas déjà avérés et placés à l’isolement continuent d’être traités dans des chambres spécifiques des hôpitaux désignés par l’Etat. L’état de la majorité d’entre eux est stable. Le KCDC envisage même la sortie du deuxième patient.Face à la propagation du virus, le gouvernement a renforcé les contrôles des établissements d’accueil collectif. Si jusqu’à présent, seules les personnes de retour de la province du Hubei, l’épicentre de l’épidémie, étaient concernées, ils s’étendront désormais à celles qui se sont rendues sur tout le continent chinois.