Coronavirus : le nouvel ambassadeur chinois à Séoul s’exprime

Photo : YONHAP News

Le nouvel ambassadeur de Chine à Séoul s’est exprimé, aujourd’hui, pour assurer que son pays, confronté au nouveau coronavirus, empêche tant que possible sa propagation et que, pour cela, des mesures générales et drastiques sont mises en place. Xing Haiming a tenu ces propos lors d’une conférence de presse.Le représentant chinois en a profité pour rappeler le fait que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) avait décrété l’urgence internationale face à l’épidémie, sans pour autant estimé nécessaires les restrictions de voyage et de commerce avec l’empire du Milieu. Il a alors souligné le fait que chaque pays devrait respecter cette recommandation.Une manière détournée de fustiger le gouvernement de Séoul, qui a commencé aujourd’hui à interdire l’entrée sur son territoire aux étrangers s’étant rendu au cours de ces deux dernières semaines dans la province chinoise du Hubei. Il a toutefois évité de commenter directement les mesures prises par l’exécutif afin de lutter contre l’épidémie.L’ambassadeur a pris ses fonctions jeudi dernier, mais il n’a pas encore remis ses lettres de créance au président de la République, Moon Jae-in. À noter qu’il est rare de voir un nouveau représentant étranger organiser une conférence de presse avant la présentation de ce document officiel.