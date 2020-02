Coronavirus : Moon Jae-in préconise de minimiser le choc pour l’économie sud-coréenne

Photo : YONHAP News

Le président de la République a présidé aujourd’hui le conseil des ministres hebdomadaire au cours duquel il a bien entendu été question des conséquences économiques du nouveau coronavirus, le 2019-nCoV. Moon Jae-in a alors donné des instructions pour qu’un éventail de mesures soient prises afin de minimiser tant que possible un potentiel choc et des pertes pour l’économie nationale.Pour le chef de l’État, l’épidémie commence à toucher le niveau des exportations et le secteur du tourisme, car la Chine, qui en représente respectivement un quart et un tiers, ferme temporairement ses usines et ses ressortissants s’abstiennent de voyager hors des frontières.Le locataire de la Maison bleue a ordonné de prendre des mesures particulières et rapides pour les autoentrepreneurs en difficultés financières et pour l’économie locale.Moon a également demandé à son gouvernement d’exécuter comme prévu le budget de l’Etat, d’empêcher la circulation de fausses informations sur la maladie et de communiquer au mieux sur l’évolution du virus.