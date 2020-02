Alors que la matinée était ensoleillée sur une large partie du territoire, avec quelques nuages dans une bonne moitié ouest, le temps se détériore au fil de l’après-midi.De fortes chutes de neige sont attendues dans le nord du pays et donc à Séoul. Elles descendront progressivement pour atteindre, dans la nuit, la province de Jeolla du Nord. Seule la côte est et l’île de Jeju seront épargnées avec un grand soleil toute la journée.Qui dit neige, dit chute du mercure. Les températures n’étaient pas très élevées ce matin avec -5°C dans la capitale, et seulement -1°C à Busan. Dans l’après-midi, les maximales n’atteindront que 4°C à Séoul, 6°C à Daejeon, 8°C à Daegu et à Jeju, et 10°C à Busan.