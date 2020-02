Coronavirus : l’industrie manufacturière sud-coréenne également touchée

Photo : YONHAP News

La nouvelle épidémie, partie de Chine, contamine aussi l’industrie manufacturière sud-coréenne, et les premiers concernés sont les constructeurs automobiles.Hyundai Motor a annoncé aujourd’hui la suspension de certaines chaînes de production dans ses usines sud-coréennes. La raison ? Une pénurie des pièces fabriquées en Chine.Sa filiale Kia Motors a déjà commencé, hier, à réduire sa production. Ssangyong Motor a lui aussi décidé de fermer aujourd’hui son site de Pyeongtaek, situé à environ 70 km au sud de Séoul, et ce jusqu’au 12 février.Les géants sud-coréens de l’électronique sont également touchés. Samsung et LG ont décidé de fermer temporairement leurs usines chinoises d’appareils électroniques, tout comme SK Innovation avec son unité dédiée aux batteries.Les PME voient leurs chiffres d’affaires reculer et peinent à écouler leurs nouveaux produits. Le gouvernement se mobilise pour leur venir en aide, ainsi qu’aux petits commerçants et industriels, et a annoncé débloquer une enveloppe de quelque 20 milliards de wons, un peu plus de 15 millions d’euros.