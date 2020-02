Coronavirus : le deuxième patient est complètement guéri

Photo : YONHAP News

C’est une nouvelle rassurante. Le deuxième patient atteint par le nouveau coronavirus a été déclaré complètement guéri par le Centre médical national (NMC) à Séoul, qui le prenait en charge. Il s’agit d’un sud-Coréen de 55 ans. Il est rentré le 22 janvier de la province du Hubei, le berceau de l'épidémie.L’hôpital a annoncé que son isolement était désormais levé et que la date de sa sortie serait décidée après des consultations avec le malade et des spécialistes de l’épidémie.Selon le NMC, le dernier test pratiqué hier soir a été négatif et son résultat concret a déjà été remis au Centre de contrôle et de prévention des maladies (KCDC), qui prendra la décision finale.Plusieurs autres patients traités au NMC et dans les autres établissements désignés par l’Etat se portent, eux aussi, mieux.