Coronavirus : deux nouveaux cas confirmés aujourd’hui

Photo : YONHAP News

Le nouveau coronavirus n’en finit pas de se répandre en Corée du Sud. Ce matin encore, deux nouveaux cas ont été avérés. Le bilan fait désormais état de 18 infections confirmées.Le 17e patient est un sud-Coréen de 38 ans. Il a fait un déplacement à Singapour du 18 au 24 janvier pour prendre part à une conférence. Informé du fait que, parmi les participants, un Malaisien infecté par le virus était présent, il a subi hier un diagnostic dont le résultat s’est révélé positif. Il est désormais placé à l’isolement.Concernant le 18e malade, il s’agit d’une sud-Coréenne. Agée de 21 ans, elle est la fille du 16e cas identifié hier, une femme de 42 ans, de retour d’un voyage en Thaïlande. Un examen épidémiologique est en cours. Les autorités sanitaires ont aussitôt procédé à des opérations de désinfection et de quarantaine à un hôpital de Gwangju, où elles avaient consulté un médecin, avant que leur contamination n’ait été confirmée.C’est dans ce contexte que le Centre de contrôle et de prévention des maladies (KCDC) a annoncé avoir réussi à isoler le virus des patients infectés par l’épidémie. Celui-ci sera distribué aux ministères et aux instituts concernés afin de mettre au point dès que possible des médicaments et des vaccins.