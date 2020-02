Coronavirus : Séoul continue à travailler en coopération avec Pékin pour surmonter la crise

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud est prête à coopérer, si nécessaire, avec le gouvernement chinois et les deux pays continueront à travailler en étroite communication pour endiguer la propagation du nouveau coronavirus et mieux gérer la situation. C’est ce qu’a annoncé, hier, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères.Lors d’un point de presse, Kim In-chul a fait cette remarque peu après que le nouvel ambassadeur chinois à Séoul, Xing Haiming, a fustigé, d’une manière détournée, les mesures prises par le gouvernement sud-coréen. En effet, celui-ci a commencé à interdire l’entrée sur son territoire aux étrangers s’étant rendus au cours de ces deux dernières semaines dans le Hubei.A propos de la possibilité de relever le niveau d’alerte aux voyages dans l’empire du Milieu, le porte-parole a affirmé que la sécurité civile des ressortissants était le premier critère à prendre en considération. Selon lui, actuellement, plus d’un million de sud-Coréens sont présents en Chine et si leur évacuation est jugée nécessaire pour leur sécurité, elle pourrait parfaitement avoir lieu. Mais le gouvernement continue à scruter pour le moment l’évolution de la situation.S’agissant de l’aide d’urgence que Séoul envisage d’accorder à Pékin, Kim a annoncé que son montant total serait de l’ordre de 5 millions de dollars et qu’une première livraison était déjà achevée. Il s’agissait notamment de combinaisons de protection pour une valeur de 300 000 dollars.Interrogé sur le voyage du président chinois à Séoul, le diplomate a répondu que les deux pays continuaient à se coordonner sur sa date précise.