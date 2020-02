Coronavirus : le Premier ministre s’engage à faire tout le nécessaire

Photo : YONHAP News

La Cheongwadae, le gouvernement et le Minjoo, le parti au pouvoir, ont tenu aujourd’hui une réunion tripartite de haut niveau pour échanger notamment sur les prochaines mesures à prendre afin de se préparer à une éventuelle prolongation de la crise du nouveau coronavirus.A cette occasion, le Premier ministre a annoncé que l’exécutif imposerait des mesures supplémentaires et nécessaires à la Corée du Sud et à la Chine, après avoir examiné minutieusement la situation non seulement dans le Hubei, mais aussi dans des provinces plus proches. Chung Sye-kyun a ainsi évoqué la possibilité d’interdire également l’entrée aux étrangers en provenance d’autres régions que le Hubei.Il a ajouté que le gouvernement soutiendrait des tests pour diagnostiquer les cas de virus sur les voyageurs des pays autres que la Chine, si cela est jugé nécessaire. Dans le même temps, il a promis de lutter contre les rumeurs infondées et les fausses informations qui circulent sur la maladie, car elles sèment la panique et perturbent les mises en quarantaine.L’ancien président de l’Assemblée nationale a également exhorté la classe politique à coopérer par-delà de l’appartenance aux partis. Plus précisément, il lui a demandé d’ouvrir au plus vite une nouvelle session extraordinaire du Parlement afin de voter des projets de loi concernés.