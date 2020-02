Photo : YONHAP News

De multiples pistes de traitements sont à l’étude contre le 2019-nCoV, pour lequel aucune thérapie n'a encore fait ses preuves. Or, on a appris qu’en Corée du Sud, un médicament contre le VIH/Sida, appelé Kaletra, avait été utilisé pour soigner certains patients contaminés, plus précisément les cas numéro un, deux et quatre.Des équipes médicales chinoises et thaïlandaises avaient déjà rapporté que ce traitement contre le Sida avait donné des résultats concluants pour soigner la pneumonie causée par le coronavirus chinois. Le médicament en question est censé agir en ralentissant la multiplication du virus dans l'organisme.De l’avis des experts, s’il peut montrer une certaine efficacité dans certains cas de contamination, il est encore trop tôt pour approuver ce traitement.