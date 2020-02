Réserves de change : nouveau record à 409 milliards de dollars

Photo : YONHAP News

Les réserves de change de la Corée du Sud enregistrent un nouveau record. Fin janvier, elles ont atteint un montant de 409,65 milliards de dollars, soit 840 millions de dollars de plus qu’à la fin du mois précédent. Les chiffres n’ont jamais été aussi élevés.La Banque de Corée (BOK) attribue cette embellie à l’amélioration de leur rendement, en dépit du recul du montant converti en dollars des avoirs en euro, en yen japonais ou en d’autres monnaies étrangères, dans le sillage de l’envol du billet vert.Concrètement, si les actifs en titres, dont les obligations d’Etat ou de société, ont baissé de 6,58 milliards de dollars sur un mois pour se situer à 378,45 milliards de dollars, les dépôts ont grimpé de 7,44 milliards de dollars pour s’élever à 20,29 milliards de dollars.Du côté des droits de tirage spéciaux du FMI et des positions de réserve à l’institution, ils ont tous deux chuté légèrement de 20 et de 10 millions de dollars, pour se chiffrer respectivement à 3,34 milliards et 2,78 milliards de dollars. Les avoirs en or sont restés inchangés à 4,79 milliards de dollars.La Corée du Sud possède toujours la neuvième réserve de change au monde. Les trois premiers pays de la liste sont la Chine, le Japon et la Suisse.