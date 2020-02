Oxford Economics revoit à la baisse sa prévision de croissance du PIB sud-coréen

Photo : YONHAP News

Sur fond de crise de l’épidémie du nouveau coronavirus, le cabinet britannique Oxford Economics a abaissé sa prévision de croissance sud-coréenne pour cette année. Il table désormais sur une croissance à 2 %, contre 2,2 % estimés auparavant. C’est le même niveau que l’an dernier, déjà le plus faible en dix ans.L’institut a précisé que le mois dernier, les exportations sud-coréennes avaient chuté de 6,1 % en glissement annuel, dans le sillage du ralentissement du commerce mondial, qui risque d’être pénalisé encore par la nouvelle épidémie.Toujours selon Oxford Economics, les fermetures d’usines et les mesures de confinement, qui paralysent un peu plus l’économie chinoise, auraient aussi des conséquences négatives sur la production industrielle du pays du Matin clair. Le cabinet a par ailleurs estimé que l’élargissement des dépenses publiques permettra de relancer la demande intérieure.