Législatives 2020 : Pengsoo incitera les jeunes à aller aux urnes

Photo : YONHAP News

La Commission électorale nationale (NEC) mise sur Pengsoo, un personnage de fiction au trait de pingouin, pour faire la promotion des prochaines élections législatives, prévues le 15 avril. Elle compte coopérer avec « Giant PengTV », la chaîne YouTube créée par la chaîne éducative EBS, qui a permis à l'animal de gagner, ces derniers mois, une grande popularité auprès de la population.Si l’organisme a choisi cette vedette comme mascotte, c’est pour répondre à la baisse de l’âge du droit de vote à 18 ans, une loi votée à la fin de l’année dernière. Il souhaite ainsi informer les jeunes sur les indications à suivre pour le scrutin et ainsi les inciter à se rendre aux urnes. Le contenu de la vidéo prévue à cet effet n’est pas encore déterminé pour le moment, mais la structure prévoit déjà de faire des collaborations avec d’autres influenceurs.Pengsoo est un pingouin de taille énorme qui a dix ans et vient de l’Antarctique pour devenir une star. Alors que la chaîne visait, avec ce personnage, une cible d’enfants et d’adolescents, ce sont les employés de 20 à 39 ans qui se sont pris de passion pour cet animal au langage décalé.