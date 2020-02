L’achat et le stockage massifs de masques punis par la loi

Photo : YONHAP News

Le gouvernement cherche à stabiliser l’offre des masques de protection et des gels antiseptiques face au nouveau coronavirus dont la propagation inquiète de plus en plus. A partir d’aujourd’hui, il est interdit aux entreprises d’accumuler des stocks excessifs de ces produits dans le but de profiter d’une possible hausse des prix.Les firmes ne sont donc pas autorisées à acheter des quantités qui représentent plus de 1,5 fois leur vente mensuelle moyenne et de les conserver pendant plus de cinq jours. Ce délai s’élève à dix jours pour les nouveaux commerçants entrés sur le marché depuis moins de deux mois.Toute infraction est désormais passible d’une peine de prison maximale de deux ans ou d’une amende de 50 millions de wons, environ 38 000 euros. Les contrôles ont également été renforcés : l’Agence nationale de la Police et le Service des douanes travaillent main dans la main et le nombre d’effectif a augmenté, passant de 120 à 180 personnes.En parallèle, les autorités ont décidé d’empêcher les expéditions massives de ces marchandises à l’étranger. À partir de demain, tout envoi de produits d’une valeur supérieure à 2 millions de wons, soit 1 526 euros, ou dont le volume dépasse 1 000 unités, devra être déclaré à la douane.A propos des importations de matériels préventifs et médicaux, comme des gants sanitaires et des kits de diagnostic, la procédure de dédouanement sera accélérée.