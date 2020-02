« Along with the Gods » : adaptation en film d’animation en Chine

Photo : YONHAP News

La série de long-métrages sud-coréens « Along with the Gods » sera adaptée en film d’animation par une société chinoise de distribution de film. L’entreprise de production Dexter Studios a annoncé, hier, avoir conclu un contrat en la matière avec QC Media.Cette adaptation sera un nouveau modèle de collaboration en termes de contenus entre la Corée du Sud et la Chine. Dans l’empire du Milieu, les films d’animations ont le vent en poupe. Ils représentaient près de 10 % du box-office entre 2013 et 2018 et le chiffre a bondi jusqu’à 18,91 % l’année dernière.En effet, ces deux films sur l'au-delà ont remporté un immense succès en Asie, excepté en Chine où leur sortie a été annulée à cause des restrictions politiques chinoises sur les importations de produits culturels sud-coréens. Certains y voient donc une belle occasion de le faire enfin projeter dans les salles de cinéma du pays.