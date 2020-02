Coronavirus : un budget supplémentaire de réserve sera débloqué

Photo : YONHAP News

A l’issue de la conférence entre la Maison bleue, le gouvernement et le Minjoo, le parti présidentiel, le premier porte-parole de ce dernier a dévoilé la teneur des discussions tripartites.Hong Ik-pyo a détaillé qu’il avait été décidé de débloquer un crédit supplémentaire de réserve, de l’ordre de 3 400 milliards de wons, environ 2,6 milliards d’euros, pour lutter contre la pneumonie de Wuhan.Selon lui, les participants n’ont toutefois pas discuté de l’élaboration d’un additif au budget. Et sa formation a demandé à l’exécutif de retarder le délai de paiement de différents impôts perçus par l’Etat pour les entreprises touchées par l’épidémie.Autres mesures décidées aujourd’hui : augmenter le personnel en charge des mises en quarantaine et venir en aide aux patients soignés et placés à l’isolement. Afin de maintenir ce canal de discussion, le gouvernement envisage de tenir deux réunions interministérielles par semaine.