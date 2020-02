Photo : YONHAP News

Après Hyundai, sa filiale Kia et Ssangyong, c’est au tour de Renault-Samsung de décider de suspendre temporairement sa production de véhicules, à court de de pièces en provenance de Chine.Son usine de Busan, la seule dans le pays, sera fermée mardi prochain pour deux à trois jours. Mais cela pourrait durer un peu plus longtemps, si les sites chinois de composants interrompent leurs activités.Les pertes pourraient s’élever à environ 650 unités chaque jour, contre quelque 7 000 pour le premier constructeur sud-coréen et 600 pour Ssangyong Motors.Leurs fournisseurs sud-coréens ont eux aussi ajusté leur production et le gouvernement annoncera bientôt des mesures supplémentaires destinées à leur venir en aide.