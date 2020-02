Séoul et New Delhi élargissent leur coopération en matière d’armement

Photo : YONHAP News

En visite en Inde, le ministre sud-coréen de la Défense, Jeong Kyeong-doo, a été reçu hier par son homologue, Rajnath Singh. L’occasion pour eux de faire un tour d’horizon de la situation dans la péninsule et en Asie-Pacifique, ainsi que de la coopération en matière d’armement entre les deux pays.Le sud-Coréen a d’abord affirmé que la dénucléarisation de la péninsule coréenne et l’instauration de la paix étaient un enjeu international, avant d’exhorter d’emblée New Delhi à ne pas ménager son soutien afin d’amener la Corée du Nord à revenir au plus vite à la table des négociations.Le ministre indien a de son côté rendu hommage aux efforts de Séoul pour relancer un dialogue pour la paix avec Pyongyang.Les deux hommes sont convenus de faire en sorte de dynamiser davantage les concertations régulières et la formation militaire entre leurs pays. Ils ont aussi finalisé une feuille de route pour la coopération en matière d’industrie de défense. Un plan qui conduira entre autres le pays d'Asie du Sud à assouplir ses réglementations pour les entreprises sud-coréennes présentes sur son territoire.