Photo : YONHAP News

La population est en train de vivre une journée réellement digne d’un hiver type sud-coréen. Entre la neige remplacée par de la pluie et des températures presque printanières une bonne partie du mois de janvier, le grand ciel bleu et le mercure dépassant les -10°C ce matin ont dû en surprendre plus d’un au réveil.La majeure partie de la Corée du Sud sera ensoleillée du matin jusqu’au soir, exceptés le ciel de l’île de Jeju qui sera nuageux et les îlots de Dokdo sous la neige. Un temps sec, frais, beau avec un vent glacial qui poussera les températures ressenties à des niveaux très bas.En effet, sur le thermomètre, les maximales seront de -6°C à Séoul mais de -12°C en ressenti, -1°C à Daejeon, 0°C à Jeju, 1°C à Daegu et 5°C à Busan.