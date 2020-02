Photo : KBS News

Après 13 jours d’hospitalisation, le deuxième patient infecté par le nouveau coronavirus a été déclaré complètement guéri et a quitté aujourd’hui le Centre médical national (NMC) à Séoul, qui le prenait en charge. Il s’agit du premier cas de guérison et de sortie de l’hôpital en Corée du Sud.Il s’agit d’un sud-Coréen de 55 ans. Il est rentré le 22 janvier de la province du Hubei, le berceau de l'épidémie. L’hôpital a précisé qu’un total de six tests avaient été pratiqués et avaient tous été négatifs.L’état du premier patient, une Chinoise traitée au Centre médical d’Incheon, est maintenant très stable. Si de nouveaux tests effectués lundi et mardi se révèlent négatifs, son isolement pourra être levé.