Coronavirus : 5 nouveaux cas confirmés, 23 patients infectés en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Cinq nouveaux cas de personnes infectées par le nouveau coronavirus ont été confirmés entre hier soir et ce matin. La Corée du Sud compte désormais un total de 23 individus atteints par cette maladie.D’après le Centre de prévention et de contrôle des maladies (KCDC), le 19e cas a été identifié hier en début de soirée. Il s’agit d’un sud-Coréen de 36 ans, vivant dans le quartier de Songpa, à Séoul, et qui s’est rendu, avec le 17e patient, un collègue, à une conférence à Singapour entre le 18 et le 23 janvier. Les deux hommes ont mangé avec un collègue malaisien, qui a été confirmé ensuite comme contaminé par le 2019-nCoV.La 20e personne, une sud-Coréenne âgée de 41 ans, est membre de la famille du 15e patient. Elle avait été placée à l’isolement chez elle et a fini par être testée positive hier soir. Idem pour le 21e cas, une sud-Coréenne âgée de 59 ans qui était confinée chez elle sur les recommandations des autorités sanitaires car elle avait été en contact avec le 6e malade. Le 22e individu contaminé est un sud-Coréen de 46 ans, lui aussi placé en quarantaine à son domicile, et membre de la famille du 16e patient. Son infection a été confirmée ce matin.Enfin, la dernière personne infectée est une Chinoise âgée de 58 ans. Elle est arrivée dans le pays le 23 janvier dernier pour faire du tourisme. Et alors qu’elle a commencé à avoir de la fièvre, elle a été contrôlée positive ce matin et sera prochainement hospitalisée dans l’un des établissements désignés par le gouvernement.Par ailleurs, la première malade, une Chinoise âgée de 35 ans, est complètement guérie et va pouvoir quitter l’hôpital après 18 jours d’hospitalisation. Il s’agit du 2e cas de guérison dans le pays, après celle du 2e patient qui est rentré hier.