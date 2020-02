Le président Moon s’entretient avec la présidente de l'IACC

Photo : YONHAP News

« Les sud-Coréens aspirent à une société égalitaire et impeccable, et l’administration de notre pays est née grâce à cette aspiration. Le gouvernement déploiera tous ses efforts pour lutter contre la corruption ». Moon Jae-in a tenu ces propos lors d’un entretien avec la présidente de la Conférence internationale de la lutte contre la corruption (IACC), Huguette Labelle, hier, à la Cheongwadae.En rappelant le fait que l’indice de perception de la corruption (CPI) de la Corée du Sud a rapidement progressé depuis son arrivée au pouvoir, en mai 2017, passant du 51e au 39e rang mondial l’année dernière, le chef de l’État a affirmé qu’il avait pour objectif d’atteindre au moins le 20e rang d’ici 2022.Enfin, évoquant le fait que la 19e Conférence internationale de lutte contre la corruption se tiendra en juin prochain dans son pays, le locataire de la Maison bleue a demandé à la présidente Labelle tout son support pour que la société sud-coréenne devienne plus transparente et plus assainie.De son côté, la patronne de l’IACC a salué l’amélioration rapide du CPI du pays du Matin clair, avant d’ajouter que le point fort de Séoul tenait dans son partenariat étroit entre le gouvernement et le secteur privé.