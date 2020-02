L’excédent courant à son plus bas niveau depuis 7 ans

Photo : YONHAP News

En 2019, la Corée du Sud a de nouveau enregistré un excédent de son compte courant. C’est la 22e année consécutive. Son montant est à son niveau le plus bas depuis sept ans, avec seulement 59,9 milliards de dollars. C’est ce que montrent les premières estimations, avancées aujourd’hui, par la Banque de Corée (BOK).La banque centrale attribue cette mauvaise performance au ralentissement de l’économie mondiale, dans le sillage des frictions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine et le plongeon du marché des semi-conducteurs, l’un des produits phares d’exportations du pays du Matin clair.Concrètement, l’an dernier, les exportations et les importations de marchandises ont toutes deux reculé en glissement annuel, respectivement de 10,3 % et de 6 %, pour totaliser 562 milliards et 485 milliards de dollars. Le surplus commercial a donc atteint 77 milliards de dollars.Si le solde commercial s’est dégradé, ceux des services et des revenus primaires se sont améliorés. Le déficit du secteur tertiaire s’est chiffré à 23 milliards de dollars, soit 9 milliards de moins que l’année précédente. Quant à la balance des revenus primaires, elle a été excédentaire de 12 milliards de dollars. Un record historique.