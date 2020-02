Le ministre sud-coréen de la Défense présent au salon indien de l’armement

Photo : YONHAP News

Le voyage du ministre sud-coréen de la Défense en Inde se poursuit sous le signe de la coopération en matière de défense.Hier, Jeong Kyeong-doo a effectué une visite au DefExpo 2020, salon d’armement, qui a lieu tous les deux ans dans le pays d’Asie du Sud. Cette année, il se tient à Lucknow, la capitale de l'Etat de l'Uttar Pradesh, dans le nord du territoire. Pas moins de 700 entreprises de plus de 30 nations y prennent part.A cette occasion, il a de nouveau échangé avec son homologue Rajnath Singh et le ministre en chef de l’Etat de l'Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, sur les meilleurs moyens d’élargir la coopération bilatérale en matière d’armement.Adityanath a alors détaillé les enjeux de la zone spéciale dédiée aux industries de la défense, actuellement en construction dans son Etat. Avant de discuter, avec Jeong, des soutiens à accorder aux entreprises sud-coréennes souhaitant s’y installer, comme une exonération ou une réduction d’impôts, voire des offres de terrain. En effet, le gouvernement de New Delhi cherche à attirer des fabricants d’armes étrangers afin de s’imposer sur le marché de la défense.Le ministre sud-coréen en a profité pour visiter le pavillon de la Corée du Sud où sont présentes 12 entreprises, parmi lesquelles Hanwha Defense et LIG NexWon. Il s’est aussi entretenu avec ses homologues d’Oman et des Emirats arabes unis.