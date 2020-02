Seuls 49 % des milléniaux américains pour une intervention militaire des USA en cas de guerre dans la péninsule

Photo : YONHAP News

Plus ils sont jeunes, plus les Américains sont défavorables à une mobilisation des GI’s en cas d’invasion de la Corée du Sud par le Nord. C’est ce que conclut un sondage effectué conjointement par le Conseil de Chicago pour les affaires internationales (CCGA) et la Fondation de Corée (KF) auprès de 2 059 Américains âgés de plus de 17 ans.D’après cette enquête, 49 % des sondés de la « génération Y », autrement dit nés entre 1981 et 1996, ont répondu être favorables à une intervention militaire américaine en cas de conflit armé dans la péninsule. Cet avis est positif à hauteur de 76 % chez la « génération silencieuses », les personnes nées entre 1928 et 1945, de 65 % chez les « baby-boomers », nés entre 1946 et 1964, et de 55 % chez la « génération X », ceux nés entre 1965 et 1980.Alors que la génération silencieuse et les baby-boomers s’opposaient, eux aussi, à une mobilisation des forces américaines, la menace nucléaire persistance du régime nord-coréen aurait changé leur avis.