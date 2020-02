AIEA : Washington n’a pas renoncé à négocier la dénucléarisation de la Corée du Nord

Photo : YONHAP News

Le nouveau directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) a déclaré que l’administration américaine n’avait pas abandonné les négociations sur le nucléaire avec la Corée du Nord.D’après Radio Free Asia (RFA), Rafael Mariano Grossi, actuellement en voyage officiel aux Etats-Unis, a fait cette déclaration hier dans un discours à la Fondation Carnegie pour la paix internationale, basée à Washington. Il a appris cette information lors d’un entretien avec le secrétaire d’Etat, Mike Pompeo.Lors de son allocution, le patron de l’agence de Vienne a aussi promis de mener des inspections fiables, indépendantes et exactes sur les sites nucléaires nord-coréens, en cas d’aboutissement des négociations américano-nord-coréennes. Il a tout de même affiché son inquiétude à l’égard de ces opérations, qui s’annoncent compliquées. En effet, après l’expulsion, en 2009, des inspecteurs de l’AIEA par le pays communiste, celui-ci aurait multiplié ses sites et ses armes atomiques.Pour le numéro un du gendarme mondial du nucléaire, le royaume ermite est une puissance nucléaire illégale. Et si Pyongyang a adhéré à l’agence en 1974, le conflit bilatéral n’a cessé de s’aggraver.