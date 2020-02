Coronavirus : Pyongyang annule sa participation à la Conférence de sécurité de Munich

Photo : YONHAP News

En raison de la propagation du nouveau coronavirus, la Corée du Nord a annulé sa participation à la Conférence de sécurité de Munich (MSC) qui se déroulera du 14 au 16 février dans la ville allemande. Pyongyang devait, initialement, y envoyer son vice-ministre des Affaires étrangères, Kim Son-gyong.D’après une source diplomatique, cette annulation ferait suite à une série de mesures prise par le pays communiste interdisant les voyages en Chine et en Russie, dans le cadre de la prévention de la nouvelle épidémie. Ainsi, il n’y aura pas de rencontre tripartite, comme certains s’y attendaient, entre le représentant nord-coréen, la ministre sud-coréenne des Affaires étrangères, Kang Kyung-wha, et le secrétaire d’État américain, Mike Pompeo.Créée en 1963, la MSC est un rassemblement de chefs d’État et de personnages de rang ministériels destiné à discuter des questions liées à la sécurité internationale.