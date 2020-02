Photo : YONHAP News

« Tago » est un groupe de gugak, la musique traditionnelle coréenne, constitué de jeunes artistes. Il ambitionne de faire rayonner à travers le monde cet art lyrique passionnant les sud-Coréens.Dans cette optique, le septuor a entamé mardi dernier une tournée aux Pays-Bas. Il donnera son concert « Korean Drum » dans 22 villes à travers le pays, dont Amsterdam et Eindhoven, et ce jusqu’au 28 février. Il prévoit de se produire aussi au Mexique et en Lettonie.« Korean Drum » est un spectacle musical et théâtral au cours duquel les spectateurs pourront apprécier le son du « yulgo », qui est la fusion d’un instrument à cordes et d’une percussion. Ce concert a été donné pour la première fois en 2016, au Edinburgh Festival Fringe (EFF) au Royaume-Uni.