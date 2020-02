Moon Jae-in prône le nouveau modèle de création d’emploi public-privé à Busan

Photo : YONHAP News

Depuis son arrivée au pouvoir en mai 2017, l’administration Moon Jae-in a mis en place un nouveau modèle de création d’emploi public-privé. Dans ce système, les ouvriers touchent un salaire moins élevé que la moyenne, mais en contrepartie, le gouvernement et la municipalité leur offrent des avantages en matière de logement, d’éducation, de transport ou encore de soins médicaux.Jusqu’à présent, six villes, à commencer par Gwangju, participaient à ce projet. Et la ville de Busan les a rejointes en signant, aujourd’hui, un contrat avec l’État et l’entreprise Korens EM, spécialisée dans la fabrication de composants de voitures électriques, ainsi qu’avec une vingtaine de ses compagnies partenaires. Pas moins de 4 300 emplois devraient être créés d’ici 2031, aidés par un investissement de 760 milliards de wons.Le président de la République a assisté, ce matin, à la cérémonie de signature du contrat, qui se tenait à la mairie de Busan. A cette occasion, Moon Jae-in a affirmé que même si le pays affronte actuellement une situation d’urgence causée par le nouveau coronavirus, ce nouveau modèle de création d’emploi pourrait contribuer à redonner du dynamisme à l’industrie sud-coréenne. Une manière selon lui d’inciter les entreprises sud-coréennes et étrangères à investir davantage en province.