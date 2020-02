Coronavirus : la Police muscle ses dispositifs contre les fausses informations et la fuite de données personnelles

Photo : YONHAP News

Sur fond de propagation du nouveau coronavirus en Corée du Sud, la diffusion de fausses informations et la fuite de données personnelles sont devenues de plus en plus fréquentes.Le 31 janvier dernier, un faux message selon lequel deux cas suspects étaient hospitalisés dans un hôpital de Sokcho, ville située dans la province de Gangwon, dans le nord-est du pays, s’est répandu sur les réseaux sociaux. Cet établissement médical a fini par saisir la Police, qui a interpellé l’auteur de cette déclaration.Mais ce n’est pas tout. De « vraies » données personnelles d’un patient infecté par le 2019-nCoV ont également été dévoilées. Vendredi dernier, les adresses du 5e malade et des personnes qui sont entrées en contact avec lui ont été diffusées sur la toile. D’après la Police, un rapport rédigé par le Centre de santé public du quartier de Seongbuk, à Séoul, aurait été divulgué. Elle mène actuellement des investigations pour éclaircir cette affaire.Jusqu’à présent, 28 enquêtes sont en cours. Les suspects de huit d'entre elles ont été interpelés.