Les exportations de voitures ont atteint 39,4 milliards de dollars en 2019

Photo : YONHAP News

Les ventes de voitures sud-coréennes à l’étranger ont atteint, en 2019, leur plus haut niveau depuis 2016, grâce, entre autres, à l’augmentation de la demande pour les modèles électriques. D’après les données publiées aujourd’hui par le Service des douanes, ces exportations s’élèvent à 39,4 milliards de dollars, soit une hausse de 5,3 % en un an.En termes de destination, les ventes ont notamment grimpé de 11,2 % en France, de 13 % au Canada, de 15,5 % aux Etats-Unis, de 23,7 % au Vietnam et enfin de 77,4 % en Irak. Elles ont par contre reculé de 3,6 % en Australie, de 9,5 % au Royaume Uni et de 21,1 % en Italie.L’année dernière, la Corée du Sud a importé pour 11 milliards de dollars de véhicules. Des importations en hausse de 1,3 % pour les voitures allemandes, de 3,3 % pour les américaines, de 23,4 % pour les suédoises et de 87,8 % pour les sud-africaines. Un montant en baisse de 1,2 % pour les automobiles venant du Japon, de 25,7 % du Royaume Uni, de 34,4 % d’Autriche et de 8,6 % d’Italie.