Un avion de renseignement survole la province de Gangwon pour intercepter les communications nord-coréennes

Photo : YONHAP News

Un avion américain de renseignement Guardrail RC-12X a effectué un vol au-dessus de zones situées à proximité de la frontière avec la Corée du Nord.Selon SR Airband & Aviation, site web spécialisé dans le suivi des avions, cet appareil a décollé de la base aérienne de l’armée américaine à Osan, dans la province de Gyeonggi, avant de survoler Icheon, dans la même région, puis les villes de Chuncheon et de Sokcho, dans la province de Gangwon.C’est la première fois qu’un avion de reconnaissance de ce type effectue un vol en laissant actif son dispositif d’identification.De l’avis de certains observateurs, cette opération aurait eu pour but de suivre les mouvements et communications de l’autre côté du 38e parallèle, afin de voir comment le régime de Kim Jong-un réagit face à la propagation du nouveau coronavirus, qui secoue actuellement la planète.