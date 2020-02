Kang Kyung-wha : les restrictions d’entrée doivent être prises en considération des recommandations de l’OMS

Photo : YONHAP News

Face à la montée en puissance du nouveau coronavirus, de plus en plus de voix s’élèvent en Corée du Sud pour demander un élargissement des interdictions de voyage aux Chinois.C’est dans ce contexte que la ministre sud-coréenne des Affaires étrangères a affirmé qu’il était important de prendre en compte à la fois les recommandations de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), l’efficacité d’une telle mesure et les mouvements de la communauté internationale. Kang Kyung-wha en a fait part lors d’une conférence de presse, organisée aujourd’hui, au siège de son ministère.Interrogée sur la récente intervention devant la presse du nouvel ambassadeur de Chine en Corée du Sud, la chef de la diplomatie a répondu qu’une telle démarche ne violait pas la convention de Vienne sur les relations diplomatiques. En effet, elle a rappelé que Xing Haiming avait bien présenté une copie de sa lettre de créance au ministère des Affaires étrangères.Enfin, concernant la visite en Corée du Sud, prévue au premier semestre, du président chinois Xi Jinping, la ministre Kang a expliqué qu’elle était toujours d’actualité.