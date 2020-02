Photo : YONHAP News

La quasi-totalité de la Corée du Sud sera sous un ciel bleu et un grand soleil aujourd’hui. Seuls les îlots de Dokdo connaîtront une couverture nuageuse voire de la neige. Quelques nuages pourraient également monter doucement par la côte sud.Au niveau du mercure, la matinée a une nouvelle fois été très fraîche avec -12°C dans la capitale sud-coréenne. Dans l’après-midi, les températures monteront jusqu’à 0°C à Séoul et Daejeon, 5°C sur l’île de Jeju et à Daegu, et 7°C à Busan.