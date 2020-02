Photo : YONHAP News

Pour le troisième jour consécutif, la Bourse de Séoul est dans le vert.Le Kospi, son indice de référence, clôt la séance du jour en forte augmentation puisqu’il gagne 62,31 points, en hausse de 2,88 %, et totalise ainsi 2 227,94 points. Il est imité par le Kosdaq, l’indice des valeurs technologiques, qui fait un bond de 1,72 %, soit 11,37 points, pour atteindre 672,69 points.Sur le marché des changes, le won sud-coréen prend de la valeur face l’euro et au dollar. À la clôture des marchés financiers, l’euro s’achète 1 297,49 wons et le dollar 1 179,80 wons.