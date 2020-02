Mark Esper : « les États voyous comme la Corée du Nord et l’Iran constituent des menace constantes »

Photo : YONHAP News

Alors que les négociations nucléaires entre Washington et Pyongyang marquent toujours le pas, le secrétaire américain à la Défense a désigné la Corée du Nord et l’Iran comme des « Etat voyous », représentant « des menaces constantes ».Mark Esper en a fait part lors d’un séminaire organisé par l’Ecole des études internationales avancées (SAIS) de l’université Johns-Hopkins, affirmant également qu’ « il faudra rester sur le qui-vive sans relâche à l’égard de ces pays ».En évoquant la récente attaque contre le régime iranien, le chef du Pentagone a expliqué qu’il s’agissait d’un message selon lequel les États-Unis n’hésiteront pas à passer à l’acte lorsque leur armée et leurs intérêts nationaux seront menacés.Concernant la stratégie de défense actuelle, Esper a évoqué « l’Iran, la Corée du Nord et d’autres pays voyous », après avoir désigné la Russie et la Chine comme priorité numéro un.