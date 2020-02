Réunion de travail Séoul-Tokyo : les deux pays campent sur leur position

Photo : YONHAP News

Les autorités diplomatiques sud-coréennes et japonaises ont tenu hier après-midi, à Séoul, une réunion de niveau direction générale afin de discuter des dossiers épineux entre les deux pays, sans pour autant réussir à réduire le décalage entre leur position. L’indemnisation des victimes du travail forcé perpétré par le Japon pendant la première moitié du 20e siècle a occupé le cœur de leurs discussions.Pour rappel, la Cour suprême sud-coréenne a rendu une série de verdicts, en 2019, imposant aux filiales des firmes nipponnes implantées en Corée du Sud et ayant exploité des travailleurs coréens lors de l’occupation japonaise, forme d’esclavage, d’indemniser les victimes et leurs familles. Des actifs de ces compagnies ont à cette occasion été saisis par les autorités sud-coréennes, mais ils n’ont pas encore été vendus pour dédommager les victimes.En réponse, Tokyo a infligé des restrictions sur ses exportations de certains produits stratégiques vers la Corée du Sud en juillet dernier.Au cours de la réunion, le chef de la délégation sud-coréenne a réaffirmé la position de Séoul sur cette question, en appelant à retirer le plus rapidement possible ces restrictions imposées par l’administration Abe. De son côté, son interlocuteur nippon a renouvelé, lui aussi, la position de son pays, notamment contre la liquidation desdits actifs.Les deux nations ont également échangé sur le traitement des eaux pollués à Fukushima et des moyens de coopération afin de faire face à la propagation du nouveau coronavirus.