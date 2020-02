Coronavirus : Séoul cherche à faire redémarrer les usines de pièces automobiles en Chine

Photo : YONHAP News

Sur fond de propagation préoccupante du nouveau coronavirus, le gouvernement sud-coréen souhaite faire redémarrer les usines de pièces automobiles en Chine, afin d’assurer l’approvisionnement des constructeurs sud-coréens. En même temps, il souhaite une diversification des fournisseurs, notamment dans les pays tiers, et autorise parallèlement la prolongation des heures de travail dans les usines basés en Corée du Sud.Le ministre des Finances en a fait part, ce matin, au cours d’une réunion des ministres liés à l’économie. Hong Nam-ki, qui est également le vice-Premier ministre à l’économie, a expliqué que Séoul allait mener des concertations étroites avec les autorités chinoises et fournir des facilités douanières sur les produits concernés.A cette occasion, le ministre a également annoncé une série de mesures de soutien financier en faveur des PME et des petits commerçants : quelque 1 900 milliards de wons, environ 1,46 milliard d’euros, seront débloqués afin de prolonger l’échéance des remboursements des emprunts contractés auprès des établissements publics ou d’octroyer de nouveaux prêts.